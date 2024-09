La dura historia de vida de Paula Chaves y su mamá Alejandra

"Pasamos por un montón de estados. Un poco me hice cargo de mis hermanos Delfina y Gonzalo, mamá la estaba pasando muy mal y nosotros por ella. Odio, amor, odio, no entender, no poder creer", expuso sobre las sensaciones encontradas que tuvo con Alejandra Schulz .

Paula Chaves-Alejandra Schulz-1.jpg

Pese a la confusión del principio, la modelo logró comprender qué le pasaba a su madre "Después con los años entendí que ella venía de su pueblo, de Lobos, a Buenos Aires, se casó con su marido, entregó su vida entera a la crianza de sus hijos y de su casa. Y de un día para el otro se le terminó todo porque se separó de mi papá y no encontró rumbo en su vida, ni siquiera en sus hijos".

"Me acuerdo de ir con mi panza enorme embarazada de Baltazar a internarla a una clínica psiquiátrica para adictos. Yo decía ‘¿por qué me está pasando esto?’. No me lo olvido nunca más, dije ‘esta es la única forma que voy a sacarla adelante’. Creo que ese día hizo un click y dijo ‘yo me voy a curar, lo voy a hacer por ustedes’. Se dio cuenta, pero fueron muchos años", expuso.

El paso del tiempo logró que ella saliera de ese estado: "Lo bueno de todo esto es que ella pudo darse cuenta, hoy disfruta de sus nietos, está trabajando, es una mujer feliz. Hoy, siendo madre, la puedo entender. Más allá de que todo eso en su momento me enojó un montón. Lo mal que la pasamos y lo bien que estamos ahora porque ella es una guerrera".

Paula Chaves cumplió años y le dedicó un tierno mensaje a su madre, Alejandra Schulz

"Así te recibo 40… Honrando a la mujer que me dio la vida. Celebrando. Agradeciendo. Y aceptándome como soy… Tanto recorrido, aprendizaje y disfrute. Estoy donde quiero estar. Con quien quiero estar. Más segura. Más plena. Sin importarme el que dirán", escribió Paula Chaves al compartir una foto junto a Alejandra Schulz, su madre.

Paula Chaves-Alejandra Schulz-2.jpg

"Entendiendo que el amor propio es todo. Soy buena, honesta y siempre trato de hacer el bien y ayudar. Me merezco todo lo que logre. Trabajando y siempre con los pies sobre la tierra. Gracias por sus mensajes tan lindos. Yo tb me amo", cerró muy emotiva.