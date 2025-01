Espectáculos La Mañana Romina Manguel La dura respuesta de Romina Manguel a Elba Marcovecchio luego que la acusara de ser la amante de Jorge Lanata

Lejos de apaciguarse con el fallecimiento de Lanata, la interna entre Elba Marcovecchio y el entorno de las hijas del conductor sigue más dura que nunca.







La reciente polémica entre Elba Marcovecchio y Romina Manguel ha generado gran repercusión en el mundo del espectáculo y el periodismo argentino. Todo comenzó cuando la viuda de Jorge Lanata afirmó en una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV) que el periodista había tenido una relación amorosa con Manguel. Además, reveló que durante su matrimonio con Lanata, recibió mensajes comprometedores de la periodista hacia su esposo. Fue por eso, que la propia Manguel no dudó en responder.

En la entrevista, Marcovecchio no escatimó en detalles y sostuvo que Lanata se había distanciado de Manguel por decisión propia. "¿Vos querés que te cuente la verdad? Sin lugar a dudas, Jorge se alejó de Romina Manguel. Yo no puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí", declaró la abogada, dejando en claro su postura. Además, agregó: "Jorge, conmigo, decía que era un león vegetariano y que se portaba re bien, y yo le creo. Yo realmente le creo su fidelidad, la misma fidelidad que él me pedía a mí".

Embed Los polémicos supuestos chats entre Jorge Lanata y Romina Manguel El punto más delicado de sus declaraciones surgió cuando Marcovecchio reveló el contenido de los supuestos mensajes que Manguel le enviaba a Lanata. "Cuando había mensajes que eran banquina, él me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar", contó. Ante la consulta de Ángel de Brito sobre el tipo de mensajes que recibía Lanata, la viuda no dudó en responder: "Y... 'Lo que te haría por una cartera Hermès'. Heavy, estábamos casados. Y así... cuarenta mensajes más".