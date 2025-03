La durísima respuesta de Yanina Latorre a Oriana Sabatini: "Me tienen miedo"

La boda de Oriana Sabatini con Paulo Dybala fue uno de los eventos más esperados del año pasado en el mundo del espectáculo argentino. Sin embargo, la felicidad del casamiento no logró eclipsar del todo el conflicto familiar que sobrevuela a los Sabatini desde hace tiempo. La gran ausente de la celebración fue Gaby Sabatini, tía de la cantante, cuya ausencia no pasó desapercibida y volvió a poner en el centro de la escena una interna que ya había sido abordada públicamente por Yanina Latorre.

Oriana Sabatini no esquivó el tema cuando fue consultada por la prensa. Aunque eligió no entrar en detalles ni publicar el mensaje que le habría enviado a su tía antes de la boda, fue tajante al defender a su madre: “Si me enoja un montón que traten a mi familia de chorra cuando es un chequear y te das cuenta de que no es así”.

Y aunque no mencionó directamente a Yanina Latorre, la conductora recogió el guante: “Yo nunca usé la palabra ‘robar’, Oriana Sabatini. Me molesta que lo diga. No me quieren nombrar porque me tienen miedo”.

Yanina 1.jpg Oriana Sabatini, Gabriela y Paulo Dybala

Yanina Latorre le respondió a Oriana Sabatini

Lejos de calmar las aguas, el cruce mediático volvió a exponer las tensiones internas en una de las familias más famosas del país. Latorre aseguró que Gaby siempre estuvo presente en lo económico durante la enfermedad de su madre, aunque, según ella, el reclamo de su hermano y de Fulop sería por su falta de presencia emocional: “Ellas dicen que Gaby no se ocupó de su mamá. Gaby dice que sí, que siempre solventó todo. Se ve que gestionaba y no estaba tan presente”.

Oriana, por su parte, reconoció que no comprende del todo los motivos de la disputa familiar. “Yo pregunté muchas veces qué pasaba, pero bueno...”, deslizó, y agregó que le apena la situación: “Es una lástima que estén todos peleados, me gustaría que se reconciliaran”.