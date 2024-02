La emoción de Agostina al enterarse que sigue en Gran Hermano y con beneficios

Cómo es el nuevo juego de Gran Hermano

Este cuarto especial, diseñado para Agostina, le permitiría observar la vida en la casa durante las próximas 24 horas, manteniendo el misterio y la intriga entre los demás participantes. "Vas a poder ver a tus compañeros durante estas próximas 24 horas sin vos, es decir, vas a observar tu vida, tu casa sin vos ahí. Esto va a ser de mucha utilidad para vos", expresó del Moro.

En el sum, Agostina fue recibida por un productor y, con los ojos vendados, experimentó una mezcla de emociones. "Me asusté mucho", admitió entre lágrimas, pero luego, al comprender el beneficio que había ganado, su actitud cambió. "No lo puedo creer, me asusté muchísimo, muchísimo, dije no que mala suerte, juro que una angustia pero ahora que me mostrás y me decís todo esto", confesó la concursante sobre su impactante experiencia.