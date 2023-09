La escandalosa pelea de María Fernanda Callejón con su abogada que terminó en renuncia

“Dejé de ser la abogada de María Fernanda. Todo el equipo de trabajo y yo, en primera persona, lo lamentamos un montón. A veces pasa con los clientes que por actitudes reiteradas que toman con nosotros no nos queda otra opción que renunciar al patrocinio. Cuando sentimos que no podemos trabajar no queda otra” , explicó la abogada en Mitre Live.

En diálogo con Juan Etchegoyen, Aslan aclaró que intentó mejorar su vínculo con Callejón para seguir patrocinándola, pero no fue posible. "La Justicia tiene sus tiempos y eso a algunos clientes les cuesta comprender , son los tiempos que nosotros desde el estudio no podemos manejar, le avisamos que por sus reiteradas actitudes nos costaba trabajar con ella , le comunicamos esta situación y solo dijo que seamos lo más ágiles posible”, reveló Aslan.

“En lo penal ya renunciamos y el juzgado de garantía nos dio el ok, no quiero entrar en detalles porque es privado, pero lo que sí puedo decir es que en este último tramo noté faltas de respeto y acusaciones que no van”, fue la fuerte confesión de la abogada. Cabe recordar que en el mes de junio Callejón ya fue abandonada por otro letrado, el doctor Martín Francolino.

Para terminar, Aslan definió a Callejón como una mujer demandante. "Yo la atendí los feriados, los domingos, sábados, siempre al pie del cañón. Uno a veces por su trabajo espera reconocimiento y respeto, eso no lo encontré del otro lado. Como esto siempre siguió decidimos renunciar al patrocinio, hasta acá llegamos; no sé si me sentí maltratada, pero hubo abuso de confianza, no puse límites”, declaró, indignada, la abogada. ¿Se viene la respuesta de Callejón?