La estafa que le hicieron a Paula Trapani en un canal de TV

La periodista y conductora fue contratada para realizar las grabaciones de un programa que finalmente no contará con su presencia.

La periodista y conductora Paula Trapani habría sido estafada por las autoridades del canal Net TV luego de haber regresado de vacaciones y encontrarse con que ya no tenía trabajo . "No va a hacer juicio pero ella quiere que esto se sepa", contó Fernanda Iglesias en Puro Show.

Finalmente, sobre la conversación que tuvo con Trapani, la periodista cerró: "Me dijo que ella no es una persona de hacer quilombo pero que no le gusta que la bolud...".

¡Creció mil! Así está la hija adolescente de Paula Trapani

Paula Trapani asistió a la Sociedad Rural Argentina donde se realizó realizó la entrega de los Martín Fierro de Radio. La periodista estaba nominada en la categoría Mejor Labor en Conducción Femenina de AM por su labor en Radio del Plata.

Su presencia no sólo impactó por su fabuloso vestido bordado sino también porque estuvo muy bien acompañada por su hija mayor, Milena. Si bien la periodista mantiene a su familia alejada de los medios, se sabe que se casó con el economista Sebastián Loketek en 1999 y que juntos tuvieron tres hijos, Joaquín, Milena y Delfina.

En una entrevista con La Nación, Trapani habría contado cómo es Milena: "Es la hija fácil, que nunca te causa un problema". Y luego agregó: "A veces me pregunto si le doy suficiente atención porque no genera ninguna preocupación".

Trapani contó que con Milena ya compartieron viajes solas, a parte del resto de la familia. Y contó: "Ella quiere ser artista, le gusta mucho la comedia musical y toma clases desde hace un tiempo". Milena nació en el año 2006 y es la segunda hija de la periodista. Actualmente tiene 18 años y estudia comedia musical. Además tiene como hobby tocar el piano, bailar y practica deportes acuáticos.

En su perfil de Instagram, la joven se denomina artista y postea muchas fotos de viajes y acompañada por amigos. Además, tiene un micro emprendimiento que se llama Milena's, donde vende aros personalizados hechos a mano.