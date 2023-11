La ex de L-Gante reveló cuál será su próxima cirugía estética

Tamara Báez aseguró que tiene previsto volver a pasar por el quirófano para retocar una parte de su cuerpo con la que no está conforme.

La ex de L-Gante, Tamara Báez, planea volver a pasar por el quirófano.

Desde que L-Gante se hizo famoso y se convirtió en un exitoso cantante, Tamara Baez tomó notoriedad tanto en las redes como en los medios de comunicación. Eso no es lo único que se modificó en la vida de la influencer. Una de las cosas qué más cambió en la mamá de Jamaica es su fisonomía.

TAMARA BAEZ.jpg La ex de L-Gante, Tamara Báez, planea volver a pasar por el quirófano.

Enseguida la voz de sus fans se hizo escuchar. Y entre todas las respuestas a esa historia de Instagram, hubo una que se destacó por encima de las otra, a tal punto que Tamara decidió compartirla por el mismo medio. "No Tamara, acodarte que tenés que hacerte las lolas", le respondió un seguidor anónimo. "Cuando tienen razón, tienen razón", reflexionó ella.

La próxima cirugía estética de Tamara Baez

Tamara Báez había comentado veces que le gustaría ponerse implantes mamarios, aunque hasta ahora no encontró el momento indicado para hacerlo. “¿Para cuándo las gomas?”, le preguntaron sus seguidores recientemente, cuando abrió el juego al diálogo a través de la cajita de preguntas de Instagram.

“Tenía pensado operarme antes del verano, pero no pude porque Jami no quiere dejar, así que las gomas van a esperar... No pasa nada, aguante los limones”, respondió Tamara haciendo hincapié en que la lactancia de su hija Jamaica es la prioridad en este momento.