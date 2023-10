La feroz crítica que le lanzaron a Karina Mazzocco por un polémico look

El colorido look de Karina Mazzocco que generó los controvertidos comentarios de Horacio Cabak.

Una de las características de Karina Mazzocco es vestirse con una amplia gama de colores y diseños. En su rol de conductora de A la tarde , esta semana estrenó un novedoso look “rumbera” que fue literalmente defenestrado por los panelistas de La Jaula de la Moda.

Karina estaba tan contenta con su atuendo que publicó en su Instagram un detalle del mismo con los correspondientes créditos, pero los “fiscales de la moda” no tardaron en dar su lapidario veredicto.

Por su parte, Fabián Medina Flores aportó lo suyo. “Ella siempre fue muy amiga de los colores porque le quedan fabulosos y por el eso el recordado Jorge Ibáñez le hizo un vestido magenta para un Martín Fierro que le quedó increíble”, agregó.

LOS ACCESORIOS DE KARINA MAZZOCCO

“Es verdad que si le dejás un poquitito de tiempo agrega más, porque tiene mucho complemento”, dijo Medina Flores, a lo que Cabak agregó con ironía: “Es una víctima del aburrimiento”.

“Una vez casi perdemos un vuelo por una carterita de plumas”, puntualizó el especialista, y agregó: “¿Viste que hay gente que si la dejás va y se retoca? A ella le gustan los complementos, y si la dejás con tiempo, se agrega alguna cosita más”, cerró.

Habrá que ver si Karina Mazzocco decide responderles a los implacables conductores de La jaula de la moda, o prefiere ignorarlos para no darles prensa gratuita. Quienes conocen a la conductora afirman que si bien las críticas no le agradan, se las toma con humor y le dan más ganas de seguir experimentando con looks originales y audaces.