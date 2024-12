La foto hot de Graciela Alfano sin ropa en la cama a los 71 años

Para colmo, al ver el costado más sexy de ella, no tardó en replicarse su imagen en las redes sociales. Es por eso que al ganar una mayor viralización no sólo fue elogiada por sus seguidores de Instagram, sino que fueron muchos los que se tomaron un momento para dejarle un elogio por lucir así a los 71 años.

Graciela Alfano-1.jpg

Cómo es la guerra que Graciela Alfano mantiene con Susana Giménez

Graciela Alfano decidió ventilar en las última semanas cómo es la tensa relación que tiene con Susana Giménez. "No me llevo con Susana, no es mi amiga. Es una persona que respeto por su profesión y lo que ha logrado, porque para llegar a este lugar hay que ser muy competitiva", expresó en diálogo con La Divina Noche de Dante.

Pero eso sólo fue el comienzo, ya que unos días más tarde Grace retomó la palabra y, en A la Tarde, contó más detalles del pésimo vínculo que tienen: "Susana me mira y no me saluda. No se por qué le pasan estas cosas, no se porque se esconde de mí. Me duele enterarme de estas cosas".

Además, Graciela Alfano reconoció que le llegaron comentarios negativos que la Diva hace sobre ella: "Que Susana diga que me falta prensa es ningunear". Sin embargo, cerró exponiendo que no tiene problemas en dejar de lado las diferencias: "No tengo problema en ir al living de Susana. Las figuras tenemos que tratar de entendernos".