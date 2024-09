La foto de Nicole Neumann en la nieve que dio que hablar a todos por su "ropa"

Las vacaciones de invierno de este año serán inolvidables para Nicole Neumann , no solo por el descanso en San Martín de los Andes, sino también porque fueron las primeras que disfrutó junto a sus tres hijas, fruto de su relación con Fabián Cubero, y el pequeño Cruz, el nuevo integrante de la familia que formó con su pareja, Manu Urcera.

Y claramente ahora no es la excepción, ya que, desde su llegada al destino patagónico, la modelo ha compartido con sus seguidores de Instagram varias imágenes de su nueva experiencia, y en las últimas horas aprovechó el gélido clima que azota al sur del país para sorprender a muchos.

image.png

La foto en ropa interior en la nieve de Nicole Neumann

La mediática viajó junto a sus hijos y su esposo, y aprovechó la nevada que cayó en la ciudad patagónica para hacer un poco de contenido en sus redes sociales. En este sentido, la rubia lució una prenda de ropa interior blanca y muchos seguidores aseguraron que podría ser del corredor de autos.

En tan solo unos pocos minutos del posteo, sus seguidores empezaron a sacar conclusiones respecto a la prenda íntima, además de expresar su preocupación debido a la elección de la ropa por la baja temperatura que hacía. “Ese bóxer es de Urcera”, escribió uno de sus seguidores.

image.png

“Está re lindo para estar en shorts”; “¿No hace frío para pantalón corto?”, “Cruz te dejó espléndida”, “Cuidado el golpe de frío”, “Por dios, cuanta esplentitud”, fueron algunos de los mensajes que recibió la modelo en su posteo de Instagram.

En el pie de foto contó que la instantánea fue tomada por su hija Allegra, y el posteo en nada más que horas superó los 15 mil likes y se llenó de comentarios sobre su pilcha, el paisaje y sobre su gran momento familiar.

La foto inédita del hijo de Nicole Neumann con Manu Urcera que sorprendió a todos

image.png

Durante el fin de semana, Nicole sorprendió a sus followers con una tierna postal en la que se puede ver a Manu Urcera sosteniendo a su bebé en una posición peculiar. La imagen, que rápidamente se viralizó, fue acompañada por un comentario de la modelo: “Alguna escapadita de la cabaña para volver corriendo me di. No se pierdan el new born scrunch de Cruz al final. Muero de amor. ¿Tiene nombre en español?”.

La pregunta despertó el interés de sus seguidores, y una de ellas respondió: “Bebé estrujado. Imitan la posición fetal que tuvieron durante nueve meses en el útero. Con el tiempo dejan de hacerlo. Es un movimiento reflejo”.

Sin embargo, hubo una polémica que se había desatado días antes, cuando Nicole compartió otra foto de su hijo Cruz. En aquella postal, el bebé aparecía con la cara cubierta por un emoji de un osito para proteger la identidad del niño en las redes sociales. Esta decisión, aunque respaldada por muchos, generó un aluvión de críticas por parte de algunos seguidores.