La frase de Pampita que parecía confirmar su ruptura con Roberto García Moritán

Mientras que el funcionario negó estas especulaciones, hasta el momento la modelo se mantuvo en silencio al respecto, pero fue Rodrigo Lussich quien tuvo un encuentro con ella y reveló la frase en off que definiría el momento sentimental que vive actualmente.

Fue en una nueva edición de Socios del Espectáculo que el conductor no escatimó en detalles respecto a su encuentro con Pampita en la grabación del ciclo Los ocho escalones, cuya emisión saldrá en los próximos días. Hasta el momento, la modelo había evitado aparecer en pantalla, por lo que se trata de su reaparición.

Embed - Lussich se cruzó con Pampita y ella afirmó: "Después de perder a una hija, superás cualquier cosa"

En este contexto, el periodista indagó sobre los rumores en torno a su nombre y, según sus propias palabras, la modelo decidió no responderle ante las consultas sobre su actual vínculo con Moritán.

No conforme, Lussich habría estado muy atento a las interacciones que tuvo la modelo en el estudio y pudo conocer una de las frases que le habría dicho a un miembro del personal que trabaja en el lugar, quien le hizo la misma consulta sobre su situación sentimental.

La respuesta de Pampita acerca de si se encuentra separada o no

La frase que soltó Pampita y que sorprendió a Rodrigo Lussich fue: "y... viste que yo cada 4 o 5 años recambio". Según lo expuesto por el periodista, quien detalló que esta frase la hizo lejos de las cámaras, fue la respuesta de la modelo ante la pregunta de si se encontraba separada o no.

Pampita.jpg Pampita y Roberto García Moritán

Por su parte, Roberto García Moritán también realizó sus declaraciones al respecto, pero no dudó en hacerlo públicamente. El funcionario fue entrevistado por América Noticias, el martes por la noche, y consultado por Daniel Ambrosino sobre los rumores de mudanza de la modelo a su casa de Nordelta.

“No, eso te aseguro que no es verdad. Ella tiene una casa allá y va los fines de semana”, afirmó Moritán. Eso te lo confirmo ya que no es verdad. No es verdad que se va a ir a vivir a Nordelta”, respondió.

En la misma línea indicó el motivo por el que la modelo decide no hablar: “Porque está sufriendo lo mismo que estoy sufriendo yo con esta operación política, con mala intención, ella se cuida, y me parece que está muy bien”. De esta forma, quedan en claro las dos versiones, de Pampita y Moritán, respecto a los rumores que los tiene como protagonista. Asimismo, se especula que ella romperá el silencio oficialmente en los medios de comunicación en el programa de Susana Giménez.