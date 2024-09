Barby Franco habló sobre la supuesta separación de Pampita y Roberto García Moritán

image.png

Barby Franco sobre la separación de Pampita y García Moritán

La esposa del reconocido abogado Fernando Burlando es conocida amiga de Carolina Ardohain, y también es vecina de la pareja. En su paso por el programa Desayuno Americano en la mañana del jueves, fue la encargada de dar su punto de vista lejos de los rumores: “Yo los veo impecables a los dos. Te juro”.

“No vi nada raro, y eso de que dicen que cuido a Anita, ¡nada que ver! Anita viene a casa a jugar con Sarah, y Sarah va a la casa de ellos. Todo normal, una familia normal”, agregó continuó la también modelo.

image.png

A pesar de su explicación, Pamela David insistió: “¿No es cierto que se separaron?”. Barby reafirmó su postura: “No sé de dónde lo sacaron. Yo vivo a tres casas de ella y no veo nada raro. El sábado, en el cumple de una amiga, ¡chaparon toda la noche!”, destacó.

¿Barby Franco le preguntó a Pampita por la ruptura?

Más allá de su planteo en defensa de la relación de sus vecinos, Barby reconoció que no suelen hablar sobre la intimidad de sus relaciones de pareja. “Hablamos más de nuestras cosas, como mujeres, como mamás”, explicó.

Ante estas declaraciones, Pamela David le sugirió que le escribiera a Pampita para confirmar la separación. Barby, sin embargo, se negó rotundamente: “No le voy a preguntar ‘che, ¿es verdad que te separaste?’. No me da para eso”, sentenció.

Finalmente, Barby cerró el tema diciendo: “No sé si será verdad o no, pero les deseo lo mejor. El sábado los vi impecables, chapando toda la noche. No creo que se separen, hay mucho amor ahí. Capaz hubo una crisis, pero no lo veo como algo que no puedan resolver”.