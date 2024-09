Una amiga íntima de Pampita contó la verdad detrás de la separación con Roberto García Moritán

"Escuché las noticias y también que él respondió que no era cierto", comenzó diciendo Balbiani en diálogo con el programa. Sin embargo, luego aclaró: "Me encantaría decirte que tengo la posta, pero no la tengo ni la sé". En este punto, la amiga de Pampita reconoció que, si bien no ha hablado directamente con la modelo sobre el tema, no descarta que haya algo detrás de los rumores.

Angie Balbiani 1.jpg Pampita y Angie Balbiani

Qué es lo que pasa entre Pampita y Roberto García Moritán

A lo largo de la entrevista, Angie Balbiani fue enfática en que su lealtad a la amistad que la une a Pampita está por encima de cualquier revelación mediática: "Mañana la veo, pero si me hacés la nota a la tarde, tampoco te lo voy a decir porque es mi amiga", deslizó con cierta complicidad, marcando su postura de resguardar los detalles de su vínculo personal.

A pesar de su negativa a dar más información concreta, la panelista sí admitió que la situación había despertado su curiosidad: "No sé qué pasó, ahora ya me empezó a generar intriga a mí. Claramente, algo fuera de lo habitual está sucediendo, pero no te puedo decir pasó esto o pasó lo otro, simplemente porque no lo sé", concluyó, dejando abierta la posibilidad de que los rumores no sean del todo infundados.