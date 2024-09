Pampita estaría separada de García Moritán: la prueba

Para confirmar las versiones de crisis matrimonial, el periodista se comunicó con Roberto García Moritán. "Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Le dije que me enteré y él me dijo: 'No, no, estamos muy bien'. De hecho me dijo que esta noche (por el fin de semana) se iban al cumpleaños de una pareja muy conocida. Él desmiente el rumor", dijo el periodista de espectáculos.

En LAM (América) Ángel de Brito también sumó información sobre el tema y las angelitas apuntaron contra Moritán quien aseguran que habría engañado a Pampita.

“Leí en Twitter (no sé de dónde) que Pampita lo habría echado de su casa directo a un hotel”, dijo Yanina Latorre.

Por su parte, De Brito aseguró que lo único que le extraña de la situación es que “Pampita no me contestó cuando le pregunté de la crisis y ella siempre responde o niega todo”. “Pampita cuando quiere aclarar algo en 30 segundos sale a hablar”, sumó el periodista de espectáculos.

Otro dato curioso es la actividad de ambos en las redes sociales. Ella no sube fotos con Moritán hace bastante tiempo. De hecho, su última publicación fue el 4 de agosto cuando festejaron juntos el cumple de su hija, Anita. Él compartió un video de Pampita y Anita bailando clásico el pasado 4 de septiembre.

Además, ni Pampita ni Roberto tienen intercambios de “likes” en sus publicaciones más recientes.