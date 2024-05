La frase viral de Furia contra el abuelo muerto de Nico que la dejó en la mira de Gran Hermano

Todo sucedió cuando Juliana dialogaba tranquilamente con su jugador más cercano Emma Vich en el cuarto, sin la presencia de otros jugadores. En la charla, donde aprovecharon su momento solitario, apuntaron contra la visión que tiene el resto de la casa sobre Nicolás Grosman , a quien puso en duda sobre su personalidad: " No es buena gente. Todos dicen 'es el más bueno'. Bueno las pelotas, vos no sos el bueno ".

Furia-Abuelo-Nico.mp4

Pero, lo que generó indignación en las redes sociales donde los televidentes expresaron sus sentimientos, fue el comentario que realizó entre risas sobre la muerte del abuelo de Nico: "Se pone a llorar porque perdió a su nono. Flaco, no sabés lo que es perder a tu vieja. A menos que su abuelo haya sido su propia madre que en esos casos pasa".

Luego, sumado a su relato, Furia alegó que los sentimientos demostrados por Nico fueron actuados: "Sentí que actuaba cuando lo decía. Empecé a reírme. Empecé a decir 'ah, mirá... tenés sentimientos'".

Furia contó cómo siente su enfermedad en la casa de Gran Hermano

En una cena íntima dentro de la casa de Gran Hermano 2024, la participante Juliana “Furia ” Scaglione compartió con sus compañeros y con Santiago del Moro sus reflexiones más profundas, incluyendo su reciente diagnóstico de leucemia.

La situación surgió durante una conversación sobre la división de comida en la casa y los hábitos alimenticios, donde Furia reveló cómo una deficiencia en vitaminas debido a su dieta poco saludable desencadenó una serie de problemas de salud, incluyendo una infección urinaria.

“Yo estoy muy encajetada acá adentro. Sé que la gente me apoya, por lo menos lo siento. Es como, es algo que por más que me vengan a no a gritar, no importa. Yo lo siento”, expresó la concursante, destacando su conexión con el público.

Furia 1.jpg

“Si estoy acá es por algo y lo digo siempre ‘El día que me vaya, porque la gente no me quiere acá, entonces, creo que si me pasa esto...’”, señaló, mostrando su determinación a pesar de su reciente diagnóstico. “A ver, yo hoy no me quiero morir, estoy viviendo el mejor momento de mi vida”.

Juliana aprovechó la oportunidad para aclarar que su enfermedad no está relacionada con el estrés del programa. “Quiero que quede claro que la gente que no es por el estrés que me agarré acá. Porque yo acá no tengo ningún estrés. Para que quede clarísimo que yo entré a la casa siendo Juliana y me convertí en otra. Y agradezco muchísimo todo lo que crecía acá adentro”, enfatizó.

La cena con sus compañeros y Santiago del Moro permitió que Furia compartiera aspectos profundos de su vida y su lucha contra la enfermedad, mostrando su fuerza y determinación en medio de la adversidad.