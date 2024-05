Julieta Poggio contó por qué decidió dejar a Lucca, su ex novio, tras salir de Gran Hermano

Tras confesar que Marculi fue real, la actriz reveló los motivos que la llevaron a separarse de Lucca. Sin filtro, se sinceró y reconoció que todo comenzó con las supuestas infidelidades que cometió su ex durante su estadía en la casa de Gran Hermano.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli. Julieta Poggio confesó por qué terminó su noviazgo con Lucca Bardelli.

Qué dijo Julieta Poggio sobre el final de su relación con su ex

La bailarina se enteró de todo y explicó que le cayó como un baldazo de agua fría. “Esto es medio fuerte y es la primera vez que lo voy a decir. Las redes sociales me hicieron cortar con mi ex”, determinó Julieta Poggio en Patria y familia, el programa de streaming de Luzu TV.

Según Julieta, los usuarios se manifestaban en los comentarios de sus fotos, ya que se habían enterado de las supuestas infidelidades de su ex. “Yo subía una foto con él y era ‘cornuda, cornuda, cornuda’”, lanzó la actriz, afligida por el malestar que le generaron los internautas con esos comentarios, al punto que terminaron con su relación.

“Era horrible, era muy feo. Fue mucho para la relación, estaba muy intoxicada la relación”, sostuvo Julieta, que decidió cortar con Lucca porque consideraba que nada podía salvar su vínculo.

“Yo apenas salí de GH, me enteré de todo”, remarcó Poggio y explicó que su mayor malestar fueron los comentarios de los internautas: “Yo era la cornuda del país. La gente me lo decía y ahí me enteré de todo”.