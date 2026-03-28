La fría reacción de Pampita tras la frase de Roberto García Moritán sobre el divorcio

La modelo aseguró que su objetivo es mantener un vínculo cordial con el empresario por el bienestar de su hija en común.

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain se refirió con distancia a las recientes declaraciones de su expareja, Roberto García Moritán , quien había realizado una autocrítica pública sobre su vida tras el divorcio. Consultada por el programa Puro Show, la conductora evitó profundizar en el tema y dejó en claro su postura frente a la situación personal.

“No son temas míos. Trato de no meterme” , expresó de manera tajante al ser consultada por los dichos del padre de su hija menor. El empresario había señalado: “Para mí la familia termina siendo siempre lo más importante. Si yo pudiera volver el tiempo atrás pondría el foco ahí ”, en referencia a su separación y las decisiones tomadas en el pasado.

Ante la insistencia sobre el vínculo que los une como padres, la presentadora explicó que su prioridad es el bienestar de la pequeña. “Me interesa tener un buen vínculo porque criamos a Ana juntos . Por eso trato de no meterme en temas que no me corresponden ni son míos”, sostuvo. Además, remarcó la necesidad de mantener una relación cordial en función de la crianza compartida.

En ese sentido, la modelo profundizó sobre la dinámica familiar actual y el rol de ambos como padres. “Nos queda mucho por delante. Tratamos de que el vínculo sea ameno y en paz. Hay que compartir muchos momentos juntos”, afirmó. También destacó la importancia de la comunicación diaria, especialmente teniendo en cuenta la edad de la niña.

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“Ana es re chiquita todavía y hasta que no sea grande toda la comunicación es gracias a la voluntad de los padres”, explicó. En esa línea, agregó: “Cuando hacés una videollamada, el otro padre sostiene el teléfono”, subrayando el rol activo de ambos en el contacto cotidiano con su hija.

La modelo aclaró que actualmente está en pareja

La ex jurada del Bailando también hizo hincapié en la necesidad de adaptarse a la nueva estructura familiar tras la separación. “Depende de nosotros acomodarnos a la familia que somos hoy”, enfatizó. En ese sentido, reflejó una postura centrada en la convivencia y el entendimiento mutuo, más allá de las diferencias personales -y las presuntas infidelidades- que hayan surgido en el pasado.

Por último, al ser consultada sobre los dichos del ex funcionario porteño acerca de la familia que supieron construir, la animadora evitó polemizar. “No voy a opinar nada”, respondió con firmeza. Además, recordó su presente sentimental al agregar: “Estoy en pareja”, marcando así un límite claro respecto a cualquier interpretación sobre su vínculo anterior.