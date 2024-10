La fuerte frase del hijo de Soledad Fandiño luego que su madre contara que tiene cáncer

En un sentido posteo, la actriz escribió sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado desde que comenzó su tratamiento. “A veces, el cambio empieza por fuera, pero se siente muy profundo por dentro. Mi cuerpo cambió, pero a su vez sé que gracias a eso está sanando. Me acepto y me voy adaptando a este nuevo presente”, expresó, acompañando sus palabras con una serie de fotos en las que se la ve mirando a cámara, mostrando la serenidad y fortaleza con la que enfrenta este desafío.

Fandiño 2.jpg Soledad Fandiño y Milo

Cómo está de salud Soledad Fandiño

A pesar de la gravedad de la situación, Soledad no pierde el optimismo y trata de mantener una actitud positiva, algo que se refleja en cada una de sus palabras. “Hay días mejores que otros, a los días de incertidumbre los reconozco, me abrazo, los atravieso, y sigo adelante. No puedo darme el lujo de pensar de manera negativa. No quiero. Quiero usar mi tiempo, mi mente y mis recursos para ver todo lo bueno y para inspirar a los demás”, escribió en su cuenta de Instagram, donde miles de personas le brindan su apoyo y le envían mensajes de ánimo.