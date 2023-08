La fuerte frase de la ex novia del Kun Agüero en medio de los rumores

Sofía Calzetti, la ex del Kun Agüero.

Sofía Calzetti festejó su cumpleaños y se mostró muy feliz, acompañada por sus amigas y alejada del Kun Agüero . Cabe recordar que, hace apenas una semana trascendió la noticia de que ambos decidieron separarse y el ex futbolista lo confirmó mediante su cuenta de Twitter y varios medios, aunque dejó entrever que la puerta está abierta para una posible reconciliación.

En cuanto al look que eligió, optó por un total black de pies a cabeza. Botas de cuero de caña media y en punta, short de cuero y con detalles de tachas sobre el borde del dobladillo, en la parte superior, una remera de escote cuadrado y mangas princesa. Finalmente, lució su melena rubia con muchas ondas y makeup con mucho glow, destellos rosados y labios nude.

Por otro lado, mientras salía de un estacionamiento el día de ayer, la modelo fue arriba por el notero de Socios del Espectáculo y le preguntó cómo se encontraba: ''Estoy muy bien, perdón, no me gusta hablar. No hablé en mi vida”, expresó.

Casi al final de la nota, el cronista volvió a insistir e indagó cómo festejaría su cumpleaños: “Estoy tranquila, hago una cena con mis amigas de toda la vida. Es lunes'', luego contó cómo se encuentra: ''Me contienen mi familia y mis amigas, igual estamos bien, está todo bien”, reveló Sofía Calzetti sobre su ex relación con el Kun Agüero.