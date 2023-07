La fuerte mirada de Claudio Paul Caniggia cuando le preguntaron por su nueva nieta

Consultado por el proceso judicial que está atravesando, Caniggia aseguró que “se va a hacer justicia” y disparó: “Hablaré cuando sea necesario. No me hagas más preguntas porque no te las voy a contestar. No es necesario que conteste ahora, será necesario en el momento que lo sea”.

“¿Esta situación de salir del país no es ningún acto de rebeldía?”, le preguntó Vázquez. “No es ningún acto”, contestó. El cronista le consultó: “¿Se va a hacer justicia?”. Contundente, el exdeportista le dijo: “No tengas ninguna duda”.

CLAUDIO PAUL CANIGGIA ROMPIÓ el SILENCIO: "MI VIAJE NO ES UN ACTO DE REBELDÍA"

La Justicia procesó este lunes -sin prisión preventiva- a Claudio Paul Caniggia por el delito de abuso sexual agravado en la causa en la que fue denunciado por su exesposa, Mariana Nannis, y trabó un embargo sobre los bienes del exjugador de fútbol por cinco millones de pesos, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Caniggia está imputado por un hecho ocurrido el día 6 de mayo de 2018, entre la madrugada y las primeras horas de la mañana, en el interior del inmueble sito en la calle Petrona Eyle 450, departamento 221, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado “Residencias del Hotel Faena”, según el fallo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18 de la Ciudad de Buenos Aires.