La furia de Pampita al hablar de Roberto García Moritan, su ex, y su mamá

La reconocida modelo no dudó al ser consultada si podría haber una reconciliación con Pampita.

Cinco meses más tarde del día que decidieron separar los caminos, Pampita habló con la prensa y se respondió a si existe la posibilidad de una reconciliación. “No, imposible. Y él ya lo dijo. Además, estoy en pareja. Pero no, eso se cerró para siempre”, esbozó con contundencia la actriz en diálogo con el programa de chimentos LAM.

Para sumarle picante a la entrevista el notero del programa que conduce Ángel de Brito le preguntó sobre el presente amoroso de García Moritán.“¡Cómo está Robert! Parece que está ahí, picoteando. Está medio picaflor”, dijo el reportero. Ante esto Pampita dijo: “Parece, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Me cuentan ustedes”