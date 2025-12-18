La gran inversión de Flavio Mendoza: compró un departamento en China

El coreógrafo y bailarín argentino invirtió en una vivienda en China y explicó por qué tomó la decisión de apostar al exterior.

Flavio Mendoza estuvo invitado en el programa de Moria Casán y contó que tuvo que invertir en China. El bailarín y coreógrafo argentino le confió a la diva cuál fue el motivo de la decisión.

El bailarín sorprendió a todo el panel de La mañana con Moria al contar que decidió invertir en el país asiático y reveló cómo es su nueva vida en Guangzhou donde tiene su nuevo departamento.

“Este hombre se acaba de comprar un departamento en China, que lo vi. ¡Qué maravilla!”, dijo La One a lo que Mendoza afirmó: “Sí, con mi familia. En Guangzhou”.

La decisión está completamente vinculada a su trabajo. “Viajo mucho a trabajar a China y ya era necesario porque siempre era alquilar”, reveló sobre la compra del inmueble.

“Nos vino una propuesta increíble y sí, compramos”, contó sobre el momento de invertir en el país asiático que según el coreógrafo fue una propuesta perfecta de la que no dudó concretar.

Respecto al idioma mandarín, Flavio bromeó y se sinceró “No, de pedo que hablo castellano, me cuesta mucho” y al mismo tiempo dejó en claro que con el inglés se maneja y está zafando a la hora de vincularse.