La grave estafa en la que cayó la cocinera Karina Gao

Karina Gao es una de las cocineras más reconocidas de las redes y por su paso en Cocineros Argentinos. La influencer habló de la estafa de la que fue víctima, luego de recibir un llamado telefónico de un número que no conocía y le contó a sus seguidores los detalles de lo sucedido para que no caigan.

“Storytime de cómo esta mañana casi fui estafada”, anunció Karina en su cuenta de Instagram y en un breve video relató todo lo sucedido: “Llevando a los chicos al colegio, me llamaron de un número de celular desconocido. Yo no iba a atender, pero como hoy tenía que ir a un programa, respondí por las dudas”.

“Me dijeron que me llamaban de Mi Argentina, la aplicación del Ministerio del Interior. Me pareció rara la llamada, pero el chico, bastante amable, me dijo que no me iba a pedir ni un dato personal, cosa que me aseguró bastante, y me dijo que estaba listo mi carnet”, reconoció sobre la forma que utilizaron para engancharla.

“Yo no entendía de qué carnet me estaba hablando, entonces le pregunté y me respondió ‘tu carnet’. Me dijo que tenía que ir a buscarlo a un hospital que él me iba a indicar”, continuó Karina sobre la enigmática conversación, que hasta ese momento no le habían dado dudas por las cuales desconfiar de la llamada.

La cocinera le dio instrucciones de recibir el carnet en el barrio de Belgrano y le dijeron que se lo podrían entregar en el Hospital Italiano, lo que le generó un poco de desconfianza. “Me dijo que como era un hospital privado, iba a tener que ir con mi DNI y el número de trámite que me iba a pasar”, expuso.

El detalle de la estafa que le intentaron hacer a Karina Gao

“Yo me detuve para anotar y repente en mi celular apareció un cartel que decía ‘Código para ingresar a tu nuevo celular’”, remarcó Karina, que en ese momento se dio cuenta que se trataba de una estafa y cortó la llamada, luego de que le pidieran el código enviado antes de pasarle el número de trámite.

karina gao.png El mensaje que le apareció a Karina Gao en su celular, que la hizo darse cuenta de la estafa.

“Me volvieron a llamar, entonces le colgué y no lo atendí más. Este método se llama phishing y me podrían haber robado el número de WhatsApp”, le explicó a sus seguidores y les dio un consejo para que no sean víctimas de una estafa: “Tengan cuidado. Jamás te van a llamar del gobierno ni ninguna entidad para pedirte un código ni datos personales”.

“¡Yo caí con eso! Me agarraron haciendo mil cosas y me seguía con ese tema, lo mío se supone que era el carnet de covid”, “Me pasó lo mismo hoy dos veces, la segunda diciendo que eran de Ministerio de Salud”, "A mí me pasó lo mismo pero me vinieron con que tenía turno para la vacuna”, le expusieron sus fanáticos sobre las estafas.