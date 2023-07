La hermana de Nicole Neumann habló de todos sus escándalos y llevó paz

“Mi único límite es cuando se habla de menores. Me parece que no da ni opinar, ni sacar conjeturas, creo que no está bueno. Me parece que no corresponde, porque son cosas muy privadas donde hay menores involucrados. Hablar sobre lo que pasa, lo que no pasa, lo que les parece que pasa, lo que les dijeron que pasa no está bueno. Las chicas van al colegio...”, aseguró molesta la hermana de Nicole Neumann.

Además, Gege se refirió a Manu Urcera y el casamiento que tendrá Nicole con él a fin de año.

“Yo soy dama de honor y todas vamos a estar con un mismo color, pero con el diseño que quiera cada una. Acá eso es libre”, aseguró antes de aclarar cómo se lleva con su nuevo cuñado: “Bien, me llevo re bien con Manu. La familia también es un amor. Todo súper. Confío en lo que a ella le hace feliz, mientras yo vea a mi hermana feliz siempre la voy a apoyar”.