La hija de Yuyito González reveló detalles de la relación de su madre con Javier Milei

Uno de los detalles más llamativos que surgió durante la conversación fue la actitud del presidente en ese encuentro familiar. Según Brenda, "Milei no comió mucho, para mí estaba nervioso", dijo entre risas, explicando que durante el almuerzo, el presidente no mostró gran apetito, algo que le sorprendió. Además, relató un gesto romántico de parte de Milei: "Lo único que trajo fueron flores para la casa de mi hermana. Muy divino", agregó.

Otro tema que se abordó en la entrevista fue la posibilidad de que Yuyito González pudiera mudarse a la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente. Ante esta pregunta, Brenda fue clara: "No creo, mi mamá es muy de su lugar, de sus cosas...". Según explicó, su madre siempre ha sido muy independiente y está acostumbrada a su espacio personal. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el amor pueda llevar a su madre a tomar decisiones inesperadas: "Nunca la había visto enamorada, entonces... ¿Viste que uno enamorado hace cosas que uno nunca pensó?", reflexionó.

Yuyito 2.jpg Yuyito González y Javier Milei

La hija de Yuyito González habló sobre si su madre se casará con Javier Milei

En cuanto a los rumores sobre un posible casamiento entre su madre y Javier Milei, Brenda no descartó la idea por completo. Aunque aseguró que no hay planes inmediatos de boda, comentó: "Ya anduve leyendo por ahí que hablan de casamiento, todo eso, no sé... Yo creo que mi mamá se quiere casar, o sea, no sé si ya, pero en unos años la reveo casándose". Esta declaración alimenta aún más las especulaciones sobre los planes futuros de la pareja.

La relación entre Yuyito González y Javier Milei ha generado interés no solo por tratarse de figuras públicas, sino también por la inusual dinámica entre ambos. Mientras que Milei ha estado en el centro de la escena política, Yuyito ha mantenido un perfil más discreto, aunque siempre ha estado relacionada con los medios de comunicación, primero como vedette y luego como conductora. Ahora, con su relación con el presidente de la Nación, el foco mediático sobre ella ha aumentado significativamente.