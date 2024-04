La incómoda charla entre Julieta Poggio y Valeria Mazza que desconcertó a Mirtha Legrand

Estas últimas mencionadas fueron protagonistas de un momento televisivo que despertó el asombro de la conductora Mirtha Legrand, que lució una destacada vestimenta negra que sobresalió en la edición del programa. Es que durante la charla que entablaron, Mazza comenzó a relatar su paso por la televisión española, donde fue conductora del programa "Bailando con las Estrellas". “En el Bailando hablaba argentino y metía algunas palabritas (en español), porque si no hay cosas que no se entienden, los chistes. Yo uso mucho el correrse, me corro para acá, y eso en España es otra cosa”, relató Valeria en la mesa.