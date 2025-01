La inesperada oferta laboral que recibió Morena Rial tras ser detenida por la policía

La hija de Jorge Rial confesó que recibió una propuesta laboral y no dudó en aceptar. A su vez, afirmó que trabajaría en un programa de televisión al que su papá no quiere que vaya.

Rápidamente Morena fue liberada por la fuerza de seguridad tras el trabajo de su abogado Alejandro Cipolla que consiguió la libertad para su clienta. Días más tarde fue interceptada por una periodista de LAM que le preguntó sobre una propuesta laboral que recibió y no dudó en aceptar.

“¿Laburo en los medios te gustaría tener? Porque Ángel (de Brito) te ofreció ser angelita”, le preguntó la periodista y confesó Rial: “Sí, iría de angelita así me pelearía con todos”. Sumado a esto también se refirió a la decisión que tomaría si llega una propuesta del Bailando que conduce Marcelo Tinelli: “Bueno, no sé si mi papá va a querer, pero si me llaman, voy. Obvio. Más vale que sí”.