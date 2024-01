La insólita excusa de Charlotte Caniggia de su renuncia escandalosa del Bailando

Esta semana no fue la excepción, ya que la influencer y Coty Romero tuvieron un feroz cruce en la sentencia del Bailando 2023. Hubo insultos, gritos, llanto y chicanas que terminaron con la hija de Mariana Nannis fuera del certamen. En realidad, ella abandonó el estudio sin dar aviso, agarró las cosas del camarín y se fue en el auto a toda velocidad para no volver más.

Que le dijo Charlotte Caniggia a la producción del Bailando

Recién el miércoles se supo que horas después, tras rechazar varias llamadas de parte de la producción del certamen, una Charlotte mucho más tranquila se comunicó con el Chato Prada para disculparse. Fue a través del whatsapp que le dijo: "Chato, muchas gracias por todo. Perdón, te pido disculpas porque me pasé. Estoy muy mal con el tema del baile y aunque me encantaría seguir, es imposible. Gracias por todo, por la oportunidad que me dan siempre".