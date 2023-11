La inversión que El Tirri hizo en 2012 que lo podría convertir en millonario

La periodista quiso saber si, en caso de retirarse ahora, tiene un resto para vivir cómodo. “Tengo un resto pero no me da para vivir tranquilo, yo sé que voy por más. Soy muy ambicioso ".

EL TIRRI.mp4 En una entrevista con Tatiana Schapiro, El Tirri reveló qué hará con los acres que compró en la Luna.

El músico reconoció que podría haber hecho un capital más sólido, pero que "era muy malo administrando, perdí muchísimo dinero por malas decisiones. Hoy en día soy un tipo responsable con las decisiones que tomo y trato de que todo pase por mí".

Por eso, El Tirri decidió barajar y dar de nuevo con una de sus más insólitas inversiones. "Lo único bueno en lo que invertí fueron cuatro acres en la luna, que son 40 manzanas, en una época que nadie creía en eso. Y hoy en día NASA sacó el comunicado que en 2040 empiezan a construir casas″, explicó el músico.

EL PLAN MILLONARIO DE EL TIRRI

Tener 40 manzanas en la Luna le parece algo excesivo a Luciano Giugno. Por eso tomó una decisión. “Yo quiero venderlo, ¿para qué quiero 40 manzanas? Con una sola me alcanza. Ahora se están peleando Elon Musk y Bezos por ir a la luna y yo tengo esa barbaridad de hectáreas. Es una locura”, expresó El Tirri.

Para poner sus acres lunares en venta, el primo de Marcelo Tinelli deberá realizar un viaje a Estados Unidos. “Ahora tengo que ir a Lunar Embassy que queda en Las Vegas porque ellos me entregaron el mapa y el pasaporte lunar en el que van a marcar las estampas cuando vaya y ver cómo puedo lotear si quisiera vender".

EL-TIRRI.jpg Marcelo Tinelli prestó una ayuda fundamental para que el Tirri pudiera comprar sus acres en la Luna.

"¿Me estás hablando en serio? Yo no se si estoy ante un delirante o un multimillonario en potencia", le dijo, sorprendida, la periodista, antes de preguntarle el precio que pagó por los 40 acres en la Luna “Irrisorio. Fue una época que yo tomaba. Me acuerdo que le pedí la tarjeta de crédito a Marcelo porque yo no tenía plata y compré todos los acres con la de él. No recuerdo si le devolví el dinero y tampoco recuerdo el precio”, declaró El Tirri.

Aunque el hombre nunca volvió a la Luna desde aquel cuestionado alunizaje de 1969, El Tirri asegura que se está programando el primer viaje para el año 2026 y que demoraría un día y medio, mucho menos que las 76 horas y 56 minutos que le tomó llegar al Apolo XI. Eso lo entusiama mucho. "Capaz que tengo fortunas y no lo sé. Creo que a Marcelo se lo terminé de pagar. Si no, haremos mitad y mitad. ¿Para qué quiero 40 manzanas?", finalizó, ilusionado con su plan de negocios.