La jugada opinión de una de las ex de Fernando Gago al conocerse su embarazo

Este jueves, Fernando Gago confirmó que será papá por primera vez junto a su pareja Verónica Laffitte, y mientras la noticia recorría los portales, su ex, Mica Vázquez, sorprendió con una inesperada publicación en Instagram que fue leída por muchos como una sutil reacción al anuncio.

La imagen, aparentemente inocente, no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes recordaron su pasado con el actual DT y buscaron señales ocultas detrás del posteo.

Cómo fue el romance de Mica Vázquez y Fernando Gago

Mica Vázquez y Fernando Gago vivieron una intensa historia de amor durante cuatro años, etapa en la que convivieron en Madrid. Sin embargo, la ruptura no fue en los mejores términos. En 2022, la actriz recordó en el programa PH, Podemos Hablar: “Yo estaba totalmente enamorada de él, pero me separé porque me cagó con media Argentina, medio Europa”, lanzó con ironía, dejando en claro el dolor que le causó la infidelidad.

“Estuvo un ratito con las dos antes de casarse”, agregó, haciendo referencia a Gisela Dulko, con quien el exfutbolista se casó posteriormente. Aunque con el tiempo buscó bajar el tono de sus declaraciones, Mica reconoció que fue víctima de infidelidades y que habló en contextos donde se sintió cómoda.

En Socios del espectáculo, aclaró: “Para mí, de verdad, prescribió mi historia con Fer. Pasaron muchos años. No le guardo rencor, lo quiero”, expresó con madurez. Sin embargo, también se mostró sorprendida por el revuelo que generaron sus dichos: “No es que hablé después de quince años, simplemente nunca había ido a un programa a contar esa historia”, explicó.

Fernando Gago reaparece con una noticia inesperada tras su abrupta salida de Boca

A poco más de tres semanas de su salida como director técnico de Boca Juniors, Fernando Gago atraviesa un momento personal lleno de emoción y expectativa: será padre por tercera vez. La noticia fue compartida públicamente este jueves por su pareja, Verónica Laffitte, quien publicó un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales junto a una foto de ambos en su hogar.

El entrenador, que desde su alejamiento del club no hizo declaraciones públicas ni apareció en medios deportivos, fue mencionado en el posteo que realizó Laffitte para anunciar la llegada del bebé. En el mensaje, expresó el profundo deseo de ambos por formar una familia y celebró la llegada del embarazo como un milagro tras momentos difíciles que vivieron como pareja.

“Te buscamos, te soñamos una y mil veces, y cuando menos lo esperábamos, nos elegiste”, escribió Laffitte, quien ya es madre de dos hijos. La publicación incluyó además palabras de agradecimiento hacia el universo, los afectos que los rodean y, especialmente, hacia la vida por permitirles vivir esta nueva etapa juntos. El bebé será el primer hijo de la pareja y el tercero para Gago, quien ya es padre de dos hijos nacidos de su anterior relación con la extenista Gisela Dulko.

La vida personal de Gago, habitualmente reservada, recobra protagonismo en medio del cierre de una etapa profesional turbulenta. La llegada de un hijo representa un nuevo comienzo, incluso fuera de los límites del deporte. Mientras los dirigentes de Boca ultiman detalles para confirmar a su próximo DT, Gago enfoca su presente en lo familiar, esperando a su tercer hijo con la tranquilidad de quien atraviesa un proceso de sanación emocional y renovación.