La jugada que dejó mal a Furia en Gran Hermano

“No tengo otro vestido mejor que este. Así que no sé qué me voy a poner”, dijo Furia, a una cámara, mientras le pedía a su fandom que siga apoyándola para seguir en carrera en el reality. Para la ocasión, Furia se produjo de pies a cabezas. No solo se puso un sensual vestido colorado, también se hizo corazoncitos rojos en la cabeza para complementar el look con el que pensaba irse de GH, en el caso de ser eliminada.