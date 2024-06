La mamá de Carolina Oltra contó cómo se puso ante las infidelidades de su marido

Fortabat desmintió una crisis de su hija con el corredor de carreras y confirmó que siguen juntos, a pesar de los rumores que surgieron en las últimas semanas de una supuesta separación de la pareja. “Mi hija está en su casa con su marido, con sus hijos, acá no pasó nada. No sé de dónde salió todo este chusmerío”, sostuvo Elena.

carolina oltra moriatis.png En las últimas semanas, surgieron rumores de separación en la pareja de Carolina Oltra y Emanuel Moriatis.

Qué dijo la mamá de Carolina Oltra

La exesposa de Silvio Oltra, que también era piloto de carreras al igual que Moriatis, se refirió a los rumores que involucran a Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, que fue apuntado como uno de los amigos que iban al departamento. “Una cosa terrible, que me parece que no está bueno”, remarcó.

A Guido Zaffora le había llegado el rumor de la infidelidad, pero la mamá de Oltra insistió que todo está bien entre ella y su esposo. “Su marido está con ella y sus dos hijos”, le explicó al panel y sacó a la luz una supuesta interna que estarían atravesando los dos pilotos.

“Lo que él me dice es que hay una interna que lo quieren bajar del turismo carretera, como Urcera está corriendo en la escudería de él, hay mucha envidia”, explicó la mujer, que compartió parte de la conversación que mantuvo con su yerno: “Él me dijo ‘Elena, esto es una cama que me están haciendo en el Turismo Carretera’”.

Además, contó que los rumores terminaron afectando a su hija, al punto que no quería salir a la calle. “Le cayó muy mal la noticia, horrible se sintió. Es más, me decía ‘mamá yo no quiero salir más a la calle. No quiero que me miren’”, afirmó y comentó que, a pesar del mal momento, “Caro está re bien con él y él con ella”.

Cómo comenzaron los rumores de infidelidad de Emanuel Moriatis y Carolina Oltra

En medio de los rumores de separación que rondaron en los medios en los últimos días, se conoció un polémico dato de la relación de Carolina Oltra con Emanuel Moriatis. Según trascendió en Socios del espectáculo, la modelo habría encontrado una propiedad de su esposo en Puerto Madero.

“Lo que no se sabe es que le habría descubierto un departamento privado donde él invitaba amigos a compartir momentos con terceras personas”, lanzó Rodrigo Lussich, periodista y conductor del ciclo que se emite por El Trece.

Según explicó, esos amigos de Emanuel “son uno más famoso que el otro”. Además, el periodista de espectáculos detalló: “La propia Carolina habría llamado una por una a las mujeres para darles los nombres de sus maridos y contarles que había descubierto este departamento donde invitaban a señoritas a pasar buenos momentos”.