La mamá de Lisandro liquidó a Agostina de Gran Hermano

mama lisandro gran hermano.png La mamá de Lisandro se refirió a la alianza con Agostina en Gran Hermano.

Qué dijo la mamá de LIcha sobre Agostina Spinelli de Gran Hermano

Sin embargo, tras el reingreso de Agostina Spinelli a Gran Hermano, opinó en diálogo con Diego Poggi qué piensa realmente de la policía. “Estoy bastante enojada con mi hijo porque la verdad que a nosotros nos parece una chusma de barrio”, remarcó Mónica, sin filtros.

A pesar de que apoyaba la alianza, comentó que ahora ya no desea que se junte con Agostina y que quiere que su hijo cambie su juego. "Tenemos ganas de ir a agarrarlo y decirle, 'despertate un poco' porque me enoja”, contó sobre lo que haría con Licha.

Embed ¡Licha, cuando salgas hay "tabla"!



Tremendo regaño de la mamá del participante en #AllAccess ❤️ y de paso, sumó fanáticos en el chat #GHxDGO pic.twitter.com/3awGf9S3w4 — DGO (@DGO_Latam) February 23, 2024

“Él no es así, no sé porque lo lleva a hablar tanto y decir tantas pavadas juntas. Pero bueno, espero que reflexione, que recapacite, que tenga un tiempo para acostarse y recapacitar y decir 'yo no soy así’”, expuso y agregó contra la participante: "Te digo la verdad, no lo puedo ver, no lo puedo ver. Lamentablemente esta chica se le pegó”.