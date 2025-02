La más fuerte confesión de Pampita sobre su teléfono celular

En ese contexto, el cronista del programa de espectáculos quiso saber qué opinaba Pampita sobre esa publicación de la China. “Tenemos amigos muy chusmas, parece”, expresó ella para dar a entender que fue una persona cercana a la ex Casi Ángeles quien le hizo captura de pantalla a ese posteo y lo divulgó entre periodistas.

Luego, Carolina Ardohain contó qué le pasaría a ella si le revisan el teléfono. “Uno en privado dice cada cosa, imaginate... Si ven mis chats me tengo que ir del país”, fue la respuesta picante de la modelo. Esa frase se vinculó a uno de los fragmentos del tema “Ay ay ay” de la actriz que dice: “Si yo hablara vos te irías del país”.

image.png

Firme a su postura, Pampita dijo que no iba a opinar sobre la actitud que tuvo la China de hablar sobre el juicio que le ganó Martín Barrantes. “Tengo mucho respeto por Eugenia, es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad”, expresó. Y agregó: “No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara y no comparto espacio”.

Pampita también habló sobre García Moritán

Después de que la semana pasada, el empresario dijera que se sintió maltratado durante su mediática separación y que no le gustó nada que su ex expusiera chats privados, la modelo respondió. “No lo vi, pero después me pongo al día”.

image.png

Sin embargo, lejos de esquivar el tema, fue al hueso: “Vos, viste cómo soy yo, con la verdad. No me gusta la mentira y me vuelvo loca con esas cosas. Entonces, ahí había como un problema de fechas... Él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo dije que eso no era verdad, por eso mostré los chats”.