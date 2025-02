"Me tengo que ir del país": Pampita contó qué pasaría si se filtra info suya

Sucede que hace un mes, la ex Casi Ángeles había subido a sus historias de mejores amigos una captura de una nota de un portal que tenía como título 'Habló Pampita y dejó una explosiva frase: "Yo no le robo el marido a nadie"'.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que en la historia siguiente, Suárez había disparado contra Carolina Ardohain con todo: "No, solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina".

"¿Qué te pasa cuando lees esa publicación que hace la China en 'mejores amigos'?", le consultó este lunes el cronista del ciclo de Ángel de Brito. "Tenemos amigos muy chusmas, parece. Uno en privado dice cada cosa, imaginate... si ven mis chats me tengo que ir del país", respondió la modelo haciendo alusión a otro video que había posteado Suárez diciendo: "Si yo hablara vos te irías del país".

"¿Te dolieron las palabras o que recuerde el juicio que perdiste?", quiso saber Rodrigo Bar. "No, no me duele nada. Tengo mucho respeto por Eugenia, es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara y no comparto espacio", afirmó.

Y agregó: "Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo, el lazo es infinito y mis hijos tiene que vivir en armonía".

La furia de Pampita con García Moritán

"Soy muy cuidadosa en mi relación con Martín"

"Mi relación con Roberto se cerró para siempre"



"Soy muy cuidadosa en mi relación con Martín"

"Mi relación con Roberto se cerró para siempre"



Cc #LAM en América TV

En la misma nota, Pampita también habló acerca de una reconciliación con su ex relación con García Moritán: “No, imposible. Y él ya lo dijo. Además, estoy en pareja. Pero no, eso se cerró para siempre”.

Para sumarle picante a la entrevista el notero del programa que conduce Ángel de Brito le preguntó sobre el presente amoroso de García Moritán. “¡Cómo está Robert! Parece que está ahí, picoteando. Está medio picaflor”, dijo el reportero. Ante esto Pampita dijo: “Parece, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Me cuentan ustedes”