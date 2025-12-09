La neuquina Priscila Crivocapich confirmó la separación de Roberto García Moritán y expuso el explosivo motivo

La periodista deportiva le puso final a los rumores y confirmó su separación del político. Qué reveló la periodista Paula Varela sobre los motivos.

Se terminó: el amor entre Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán llegó a su final en medio de una situación que despertó un fuerte enojo en la periodista. En Intrusos (América TV), la panelista Paula Varela confirmó el final de la relación: “Hablé con ella hace un rato y me dijo que la palabra es desilusionada ” ,

Sumado a esto, reveló: “Hace dos meses las cosas no estaban bien. Él, muy encantador, pero de repente pasaba de cero a cien . Muy cambiante en su estado de ánimo, tratos que a ella no le gustaron. Un tipo muy egoísta en algún punto”.

“Se venían peleando mucho, discutiendo todo el tiempo porque él tiene un carácter fuerte. Parece que le gustaba mandar, y ella no se deja mandar ”, le dijo a Paula, la protagonista de la relación que llevaba siete meses.

Además, reveló la qué le dijo en la conversación: “Cuando toman la decisión de separarse, acordaron que sea de bajo perfil. Y después ella ve que él sale a decir: ‘Me separé porque ella quería tener hijos’, o que él no quería tener hijos. Muy lejos de la realidad está el tema de los hijos”, señaló la panelista. Varela fue tajante al calificar esa versión: “Horrible, muy machista, poner a la mujer en ese lugar de que dejás a alguien porque quiere ser madre. Horrible.”

Separación-García Moritán

En sus revelaciones sentenció: “Es un encantador de serpientes y después se convirtió en otra cosa”.

Roberto García Moritán estaría saliendo con una famosa extenista

Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al lanzar una noticia que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

En sus historias de Instagram, el conductor publicó una foto de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich y agregó la frase: “Fin de la relación”. Ese breve mensaje fue suficiente para encender todo tipo de especulaciones, pese a que la periodista neuquina había descartado cualquier crisis de pareja.

Ángel de Brito tiró la bomba en las redes

La segunda story del presentador generó aún más revuelo, ya que no solo confirmó la supuesta separación, sino que además insinuó un nuevo romance.

Allí, el comunicador escribió: “Moritán y Dulko iniciando romance”, en referencia a la extenista Gisela Dulko. La mención abrió un nuevo capítulo en la historia, ya que hasta el momento no se conocían señales de vínculo entre ellos.

Moritán 1

Lo cierto es que, mientras las versiones circulan y a pesar del revuelo, el economista y la modelo continúan siguiéndose en redes sociales, un detalle que algunos interpretan como señal de que el alejamiento no sería definitivo.

A su vez, el exfuncionario del gobierno porteño mantiene el seguimiento a la exdeportista en Instagram, lo que alimentó aún más las especulaciones.