La noticia bomba con la que Jésica Cirio sorprendió a sus fans

Otra de las consultas fue sobre su deseo de ampliar la familia: "¿Tenés pensado tener otro bebé?". La exconductora de La peña de Morfi (Telefe) no tardó en expresar su anhelo: "Requetecontra re. Así que ¡sí! Requetecontra quiero. Estamos ahí planificándolo. Pero sí, me encantaría. Muero por otro bebé". Jesica dejó claro su deseo de darle un hermanito a Chloe.

JEsica Cirio 1.jpg Jesica Cirio y Elías Piccirillo

Qué dijo Jesica Cirio sobre si tendría otro bebé

Además, Jesica Cirio agregó: "Muero por muchos bebés en realidad. Tendría uno, dos, tres. Hasta tres más podría tener tranquilamente. Pero no me dan las fechas, no me dan los tiempos. Creo que uno más seguro". Esta declaración no solo muestra su amor por la maternidad, sino también su deseo de tener una familia numerosa, aunque consciente de las limitaciones de tiempo y planificación.

La relación entre Jesica y Elías Piccirillo comenzó a principios de 2023, manteniendo un perfil bajo durante los primeros meses. Oficializaron su relación en noviembre de 2023, la pareja se mostró por primera vez en público en la boda de Fernando Colombo, donde fueron sorprendidos por los medios de comunicación que cubrían el evento.

JEsica Cirio 2.jpg Jésica Cirio

Cómo es la relación de Jesica Cirio y Elías Piccirillo

Luego de hacer pública su relación, Jesica y Elías se comprometieron en marzo, durante el cumpleaños de ella, en un emotivo momento mientras cortaban la torta. Pocas semanas después, el 26 de mayo, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima. Ahora, la pareja disfruta de su vida juntos y planea una gran fiesta de casamiento a fin de año para celebrar con familiares y amigos.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo están enfocados en disfrutar de su familia ensamblada y en planificar su futuro juntos. La modelo no solo se muestra feliz y enamorada, sino también entusiasmada con la idea de agrandar la familia y tener más hijos con su esposo. Este nuevo capítulo en la vida de Jesica refleja su deseo de construir una vida llena de amor y felicidad junto a Elías y su hija Chloe.