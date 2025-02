La nueva novia de Esteban Lamothe contó la manera "ilegal" en la que empezó su noviazgo

La historia de amor entre los actores no comenzó inmediatamente, sino que se fue dando con el tiempo. Sin embargo, esa química inmediata entre los dos tenía una explicación, ambos se conocían hace más de diez años. Según reveló la actriz de ascendencia japonesa, en aquel momento él estaba en pareja y no volvieron a cruzarse hasta que coincidieron en el elenco de la serie de Netflix.

“Yo ya lo había visto hace mucho. Después no me lo volví a cruzar y sabía que estaba de novio. Lo había visto hace diez años, me pareció un potro”, confesó Nishimoto en diálogo con Intrusos. Durante el rodaje de la serie, compartieron largas jornadas de trabajo y comenzaron a forjar una relación de amistad que, con el tiempo, se convirtió en un noviazgo.