La preocupante storie de Lola Lanata en medio del escándalo con Elba Marcovecchio

La familia Lanata atraviesa un difícil momento , marcado por problemas de salud tanto en el caso de Jorge Lanata, quien ha enfrentado varias internaciones a causa de una neumonía que lo mantiene con una salud delicada, como por la situación de su hija menor, Lola Lanata. Recientemente, el delicado estado de salud de Lola salió a la luz luego de que Yanina Latorre mencionara públicamente la situación en el programa No tienen solución (Bondi Live), lo que generó una serie de repercusiones y declaraciones.

Yanina Latorre, en el programa, comentó que en el contexto de la disputa legal que las hijas de Lanata tienen con Elba Marcovecchio, la esposa del periodista, se mencionó la necesidad de proteger a Lola debido a su frágil estado de salud. "Nosotros quedamos en cuidar, sobre todo, la salud de Lola Lanata que es chica y no tenemos por qué ventilar los problemas que tiene, pero hay gente que no la va a cuidar y va a largarlo", afirmó Latorre, sin dar detalles específicos sobre la situación que enfrenta la joven de 20 años.

Lola decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje que dejó entrever la naturaleza de su problema. En una historia, la joven compartió un texto con un claro tono de apoyo emocional: "Aprovecho para dejar un textito de @miagarberr para todas las personas que se sienten poco acompañadas, no están solos".

El contenido del mensaje fue directo y conmovedor: "A veces el sufrimiento es tan grande, tan pesado e intenso, que ya no existen palabras para explicarlo. Si alguna vez lo viviste, si lo estás viviendo ahora, déjame decirte que termina. Y que vienen cosas mejores. Te quedan tantas comidas por probar, atardeceres por ver y besos por dar. ¿Rendirte? Ni se te ocurra pensarlo. Tu existencia importa mucho, tal vez no lo veas así pero la Tierra te dejó pasar por ella por un rato y ese rato tiene que valer la pena. Si tan solo te vieras, sos increíble, la gente te quiere y vales la pena. Tu vida vale, por favor no te la quites".

Embed Yanina se refirió a la salud de Lola pero remarcaba "que era chica". Aún así, lo mencionó. pic.twitter.com/pG6HhtUtJO — lamascarada (@lamascarada) October 8, 2024

La reacción de Barbara Lanata ante el mensaje de su hermana

Este mensaje, que busca transmitir esperanza, fue acompañado por la "línea de prevención al suicidio Argentina: (011) 5275 - 1135", en un intento por brindar una herramienta de ayuda a quienes puedan estar atravesando una situación similar.

La publicación de Lola generó un fuerte impacto entre sus seguidores y en el entorno mediático, especialmente por la sensibilidad del tema. Su hermana Bárbara, rápidamente, replicó el mensaje en sus redes y le dedicó unas emotivas palabras de apoyo: "Te amo". Este gesto mostró la cercanía entre las hermanas y la importancia del acompañamiento familiar en momentos de crisis.