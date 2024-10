Los escandalosos chats de las hijas de Jorge Lanata y su esposa

image.png

El contrataque de Elba Marcovecchio contra las hijas de Jorge Lanata

Tras la polémica armada en torno a la salud y al delicado momento del periodista, Elba decidió presentar ante la Justicia un conjunto de pruebas con chats y videos para recalcar su postura. Estos documentos se presentaron en LAM, en compañía de videos y chats.

Todas las pruebas se presentaron en el último programa de LAM. Ahí, Ángel de Brito reveló que Elba decidió presentar un escrito de 105 páginas. “Después del escándalo de los videos, Elba agarró a sus abogadas y fue a la Justicia con una respuesta muy fuerte. Básicamente, presenta videos, audios, chats. Son 105 páginas de escrito más todas las pruebas”, explicó el conductor de LAM.

Marcovecchio apuntó contra las acusaciones de Lola y Bárbara Lanata: “Mintieron cuando dijeron que no iba al hospital, cuando eran ellas que iban ocasionalmente. Mintieron cuando me acusaron de envenenar a mi marido, obligándolo a comer dulces, cuando eran ellos los que le compraban dulces y pizzas. Mintieron sus testigos cuando me imputaron que le encendían cigarrillos cuando su propia hija le buscaba su hotel para cigarros”.

Elba Marcovecchio con todo contra las hijas de Lanata

“Mintieron cuando dijeron que Lola Lanata vive en casa de su padre cuando ella misma dijo que en los 111 días fue dos veces. Mintieron con los partes médicos, al punto de editar uno de ellos y borrar la palabra delirio (...) Mintieron cuando dijeron que hurté a mi marido. Mintieron al editar videos”, destacó la esposa de Lanata en el escrito.

Finalmente, la abogada recalcó que ella no era una mantenida de su pareja, a diferencia de sus hijas. Para probarlo, publicó algunos documentos donde se veía un recibo que recibió Bárbara de la productora de Lanata pese a no tener actividad.