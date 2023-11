La primera foto de Jésica Cirio acompañada tras su separación de Martín Insaurralde

MKG6EIE4KVHUHFF3TPSPQFKHV4.avif

En cuanto a su vida amorosa, la conductora no dio indicios de estar en una nueva relación, a pesar de que previamente se dijo que estaba conociendo a nuevas personas, aunque sin compromisos formales.

Jésica Cirio recordó cómo fue el día que se separó de Martín Insaurralde

Jesica Cirio reveló cómo fue el día en que decidió poner fin a su relación con el dirigente político, Martín Insaurralde. Durante una entrevista en el programa El Noticiero de la Gente en Telefe, explicó que la separación ocurrió más precisamente en noviembre de 2022, pero decidió hacerlo público recién a finales de junio de este año.

Cirio compartió que se dio cuenta de que tenía diferencias fundamentales con Insaurralde y que sus caminos se habían vuelto muy distintos con el tiempo. El exceso de trabajo y la falta de entendimiento contribuyeron al desgaste de su relación. Pero no habló de las infidelidades por parte de él.

“Tenemos caminos muy distintos. La independencia que yo tenía no colaboró demasiado para que esto siga”, sostuvo la modelo durante la entrevista.

Tras la separación, Jesica se mudó a su departamento de soltera en Palermo. Por último, se refirió al escandaloso video que se viralizó recientemente, donde se le veía a Insaurralde teniendo relaciones sexuales con Sofía Clerici: “No lo sabía. De otras infidelidades no me enteré”. La modelo afirmó que desconocía esta infidelidad, aunque reconoció que la relación ya no estaba bien desde hacía tiempo.