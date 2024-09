La razón detrás de la teoría qué asegura que Letizia Ortiz y Felipe VI se van a separar en abril del 2025

Pese a esto, cada vez toma más relevancia los rumores que indican que finalmente la ruptura se dará en abril de 2025. En medio de la curiosidad por la exactitud de la fecha que comenzó a barajarse, se dio a conocer cuál es el motivo por el que se plantea este plazo.

Se debe a que la periodista Pilar Eyre, no sólo marcó que el matrimonio está roto desde el 2012, sino que ahondó en los problemas entre Letizia Ortiz y Felipe VI. Fue allí donde marcó que finalmente se dará a conocer la decisión de separarse el próximo abril, ya que ambos están aguardando a que la infanta Sofía alcance los 18 años.

La particular postura que tenía Letizia Ortiz sobre el matrimonio

En las últimas horas una compañera del colegio de Letizia Ortiz salió a ventilar cómo era ella cuando estaba en el colegio. Además de hacer algunas revelaciones sobre cómo su desempeño como alumna, contó que a la hora de hablar de matrimonio se mostraba tajante.

"Era muy guapa, era muy lista, y no lo digo de coña. Decía que nunca se iba a casar y que era muy de izquierdas. No sé si esto va va a salir o no...", expuso su ex compañera del colegio dejando en claro que desde un principio se mostraba reticente con los compromisos.