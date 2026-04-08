La reacción de Anna Chiara del Boca tras la posibilidad de reemplazar a su madre en Gran Hermano

Qué dijo la hija de Andrea Del Boca sobre la posibilidad de entrar a la casa de GH para reemplazar a su madre tras quedar eliminada por su caída.

Andrea Del Boca no volverá a Gran Hermano luego de la caída en la cocina de la casa más famosa del país que la obligó a salir del reality para someterse a estudios médicos. Confirmada su situación, dieron a conocer que no volverá a la casa y fue eliminada del programa.

Ante este panorama la producción del programa buscará una reemplazante para llenar su ausencia y distintos nombres empezaron a sonar como una posibilidad. Sin embargo uno tomó fuerza y es el principal candidato: Anna Chiara Del Boca , su hija que participa en el streaming de Telefe.

En las últimas horas se refirió a la caída de su madre: “Ustedes me vieron en el minuto a minuto, y me tuve que comer esta noticia en el vivo, más que nada porque saben que yo soy como la única adulta responsable que estaba con mis abuelas, y me llaman ellas llorando, por ende fue un susto importante. Y salí corriendo al hospital”.

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“Los que la conocen saben que es muy pálida, pero estaba más pálida, el rimel corrido, la boca llena de sangre, la paleta desplazada para atrás y le tuvieron que hacer unos puntos. Fue un reencuentro y le pude dar un abrazo, pero no lo esperaba en esos términos. Estoy más tranquila, por supuesto, porque está con nosotras”, sumó.

Consultada por sus pares, Anna fue contundente sobre la posibilidad de entrar a la casa: “Por supuesto entraría”, dijo sin dudar y afirmó que le preguntó a su mamá: "Ella contenta, chocha, todo lo que yo quiera hacer ella me va a aplaudir, me va a sostener la mano siempre”.

Andrea Del boca se mete en otro certamen de Telefe

Marley está listo para armar las valijas y emprender viaje al Mundial de Fútbol 2026. El conductor lo hará junto al ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, con quien hará la cobertura para Telefe con “Por el mundo mundial”. Sin embargo, sus proyectos continuarán en 2027 cuando se ponga al frente de una nueva temporada de Tu cara me suena.

“Estamos hablando de proyectos y hay ganas, pero creo que están recién viendo presupuestos”, confesó, dejando la puerta abierta para que el formato regrese recién el próximo año.

Si el presupuesto finalmente se aprueba, Marley ya tiene en mente a quiénes le gustaría tener a su lado para recrear la magia del programa que se emitió por última vez en 2015.

Entre las elegidas del conductor están Florencia Peña y Lizy Tagliani ya que “me divertiría muchísimo” y, al mismo tiempo, piensa en sumar a Momi Giardina y Angela Torres, la ganadora de la segunda edición del reality de imitaciones.

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Quiénes participarían de la nueva edición

Con la lista de famosos tentativa, la nueva temporada de Tu cara me suena para el 2027 va tomando forma y color. Este martes Ángel de Brito lanzó algunos de los nombres que ya negocian sus contratos para sumarse al formato que supo ser un éxito en la pantalla de Telefe.

Según dieron a conocer en LAM (América TV), los nombres a los que habría contactado la producción fueron: Miguel Ángel Rodríguez, Sofía “la Reini” Gonet, Andrea del Boca, Barby Franco, Catherine Fulop, Luisa Albinoni y Graciela Alfano. También se mencionó a Laurita Fernández quien recientemente dejó de ser la conductora de El Nueve y se mantiene al frente de la obra de teatro en calle Corrientes.