La reacción de Javier Milei cuando le preguntaron por los celos de Fátima Florez

Entonces, Yuyito González, quien tiene una gran relación con Javier Milei, no dudó en preguntar: "¿Fátima es celosa? Porque me han contado que me pusiste un like". Sin dudalo, Javier Milei respondió: “Yo manejo mis cuentas y el video que mas reproducciones tiene en mi Instagram es de ella, me pone orgulloso”.

Qué dijo Javier Milei sobre quienes aseguran que su noviazgo con Fátima Florez es una pantalla

Luego, Javier Milei, aún invitado en el programa matutino de Ciudad Magazine, tuvo palabras elogiosas para describir a Fátima Florez: “Es muy divertida, es muy inteligente, tiene un humor muy rápido y explosivo, es instantáneo su humor”.

Milei 2.jpg Javier Milei y Fátima Florez

Finalmente, el candidato a la presidencia concluyó la charla con Yuyito González afirmando: “Los que dicen que no estamos juntos es parte de la basura de la política”.

El candidato a presidente se presentó este domingo por la noche en el canal de televisión de La Nación para hacer una entrevista y se dejó ver acompañado por Fátima Florez, luego de que semanas atrás en Socios del Espectáculo aseguraran que la pareja estaba en crisis y que se habrían separado. Según parece, Javier Milei y la artista están viviendo su mejor momento.