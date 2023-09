La reacción de Juliana, la ex de Maxi de Gran Hermano, tras el intento de suicidio

Maxi Guidici , el cordobés ex Gran Hermano , atraviesa momentos muy angustiantes en estas horas en su vida personal. En el día de ayer, chocó con su auto y fue el primer llamado de atención para todos. Ya por la madrugada, dieron a conocer que Maxi habría intentado suicidarse, por ese motivo fue trasladado con urgencia al Hospital Ramos Mejía. Tras esta delicada situación, Juliana Díaz , su ex pareja a quien conoció en el reality de Telefe, pocas horas atrás había comunicado a través de su cuenta de Instagram el final de su relación y salió a hablar al respecto.

"Me están matando a preguntas y llamadas. La familia se está ocupando de Maxi, él está bien. No se bien qué pasó. No me quiero meter, hablen con la familia", expresó la popular Tini de GH en un mensaje que le envió a Pía Shaw en el ciclo A la Barbarossa (Telefe).