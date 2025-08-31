La reflexión de Christian Sancho luego de su inesperada internación: "El cuerpo avisa que hay que frenar"

Christian Sancho estuvo unas horas en internación, si bien no trascendieron detalles de su cuadro de salud, el actor ya se encuentra dado de alta

El mundo del espectáculo se vio sacudido en las últimas horas luego de que trascendiera la internación de Christian Sancho . La noticia tomó fuerza cuando su pareja, la bailarina y actriz Celeste Muriega , compartió en sus redes sociales una imagen que generó alarma entre los seguidores del actor y modelo.

En la publicación, se lo podía ver recostado en una camilla, conectado a un suero. La actriz acompañó la foto con una breve pero contundente frase: “Hubo parada técnica”. Ese simple mensaje fue suficiente para despertar preocupación entre los fanáticos, que rápidamente comenzaron a enviar mensajes de apoyo y buenos deseos para la pronta recuperación del artista.

Afortunadamente, horas más tarde, Muriega llevó calma al anunciar que Sancho ya había recibido el alta médica y se encontraba en reposo. La noticia trajo alivio a todos los que estaban atentos a su estado de salud y seguían de cerca la situación a través de las redes sociales.

Chistian Sancho y su mensaje en redes sociales

El propio Sancho también se pronunció para despejar dudas y agradecer las innumerables muestras de cariño que recibió durante la jornada. “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles ‘gracias por estar siempre’”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Con un tono reflexivo, el actor aprovechó la ocasión para dejar un mensaje sobre la importancia de escuchar al propio cuerpo y frenar cuando es necesario: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”, señaló, dejando en claro que este episodio fue también una señal de alerta para bajar el ritmo.

La compañía de Celeste Muriega en un momento difícil

Aunque evitó dar detalles sobre los motivos específicos que derivaron en su internación, Sancho adelantó que en el transcurso de la semana hablará en profundidad sobre lo sucedido. Mientras tanto, expresó su gratitud hacia los profesionales de la salud que lo atendieron y hacia su pareja, que lo acompañó en todo momento. “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”, concluyó, dirigiéndose con ternura a Celeste Muriega.

El episodio dejó en evidencia el fuerte vínculo que une a la pareja y la gran cantidad de afecto que Sancho despierta en el público, que una vez más demostró estar pendiente de su bienestar.