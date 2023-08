La separación de Mariano Martínez: cómo se defendió su ex novia

La panelista comenzó con el tema a modo de enigmático, pero luego develó la trama e incluso narró el contacto que mantuvo con Martínez . “Me comuniqué con él, no me contestó, mudo. Y si no. me diría algo. Pero los chicos de producción se comunicaron con ella” , expresó.

MARIANO MARTÍNEZ.mp4 Yanina Latorre reveló en LAM los entretelones de la separación de Mariano Martínez y Triana Ybáñez.

A continuación, Yanina leyó al aire la extraña excusa que brindó Triana para justificar sus gestos en Instagram contra Mariano: “Quiero leer el mensaje de ella, raro. Histérica ella, y esto me da la pauta de que acá hay mucho enojo. Yo no sé si se terminó, pero su contestación…”.

En referencia a las características de la peculiar explicación de la bailarina, Latorre leyó el descargo de Triana: "¿Eh? No, borré todo porque estoy cansada de ver bardeos de mujeres, sobre todo hacia mi persona o comparaciones. Hay días que te la bancas y días que no”.

“ Te lo explico, para que no digan y armen escándalo de algo que no existe. Prefiero no poner nada de mi vida privada y me tomo el tiempo de responderte, porque ya mucho daño psicológico se me hizo gratuitamente inventando cosas”, amplió la novia del actor, dejando más dudas que certezas.

Quedó claro que algún conflicto serio existe. Pronto se sabrá si las diferencias entre Mariano y Triana llegaron a un punto de no retorno, o hay posibilidades de reencauzar la relación.