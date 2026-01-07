La serie que es furor por las exageradas actuaciones de Sofía Jujuy Jiménez

La modelo explicó los detalles detrás de la serie que se convirtió en tendencia en las redes sociales.

La modelo Sofía Jujuy Jiménez , quién está empezando una carrera cómo actriz , junto a Barbie Vélez y Lionel Ferro presentaron una serie vertical. La misma se llama Cómo deshacerse de una estrella de fútbol y fue creada para la plataforma ReelShort Latinoamérica, y revolucionaron las redes sociales.

Tras la repercusión que tuvo la ficción, Sofía Jujuy Jiménez dialogó con Guido Záffora en El Observador 107.9 y explicó por qué actúan de manera exagerada como en las telenovelas extranjeras. "Es de otra época, una onda a Soraya Montenegro. El director de casting es colombiano y pidió hacerlo como te lo estaban diciendo ellos", reveló.

"Es un formato y un estilo realmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Es todo mucho más exagerado y sobreactuado", explicó.

"Es un formato que se ve verticalmente y los episodios duran dos minutos, entonces hay que enganchar a la gente. Todo es extremo, pero es una intención. Yo me inspiré en Soraya Montenegro y en las malas de Disney. Tiene un toque infantil, pero al mismo tiempo es un culebrón", agregó la modelo que se encuentra incursionando en el mundo de la actuación.

Qué son las series verticales

Las series en formato vertical son lo último en entretenimiento audiovisual y están diseñadas para garantizarle a los espectadores su emisión en 9:16, el formato que utilizan aplicaciones como TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, sin la necesidad de girar el dispositivo móvil para verlas.

El objetivo es atraer a un nuevo público que no está acostumbrado a consumir series largas, adaptándose a las nuevas narrativas de la era TikTok. Otro detalle es que la duración de los episodios no suelen superar los tres minutos.

Embed - ¿Quién está listo? Cómo deshacerse de una estrella de fútbol | Estreno 06 de enero #minidrama #verticales #drama @reelshortlat ¿Quién está listo? Cómo deshacerse de una estrella de fútbol | Estreno 06 de enero minidrama verticales drama original sound - ReelShort Latinoamérica - ReelShort Latinoamérica

Los dos primeros episodios de Cómo deshacerse de una estrella de fútbol se estrenaron hace apenas unas horas, y en ese sentido, las publicaciones en Instagram se llenaron de comentarios rápidamente. Lionel Ferro y Barbie Vélez no tardaron en recibir comentarios positivos en este nuevo proyecto. Sin embargo, los internautas estallaron contra Sofía Jujuy Jiménez al ver la manera exagerada en la que actuaba en cada escena de la ficción. Incluso, fue Pepe Ochoa quién compartió un fragmento de la misma y escribió: "Na na na na na y na. Denle un oscar".

En la cuenta oficial de Instagram de ReelsShortLat los usuarios se volcaron para comentar sobre la actuación de Lionel Ferro, Sofía Jujuy Jiménez y Barbie Vélez. Algunas de los mensajes fueron: "Es un montón. Perdón Estevanez", "No quedó en el casting del barro pero acá sí", "No me gusta, re sobreactuado", "Jujuy la nueva Norma Aleandro", "Y lo peor de todo es que sigue siendo mejor que la serie de los de Gran Hermano".

Ahora, los internautas que se engancharon a la historio esperan por el estreno de nuevos capítulos y por ver como evoluciona esta nueva historia que ya llamó la atención de muchos.