La supuesta amante de Roberto García Moritán habló tras los rumores que la vinculan al ex de Pampita

"Esta nota de prensa me sorprendió muchísimo porque no es cierto. Yo a Roberto lo conocí el sábado que fuimos a cenar. Tenemos amigos en común, hablamos y me invitó a cenar. Ahí nos conocimos, la pasamos bien, pero fuimos simplemente como amigos", aseguró la actriz, descartando cualquier posibilidad de romance.

Asimismo, Espino enfatizó que, más allá de esa salida, no volvió a ver a Moritán ni mantiene ningún tipo de relación con él. "Solo nos vimos una vez ese sábado y no sé nada más. No tengo ningún tipo de relación con él, me parece un hombre agradable, pero no lo conozco más allá. Esa es toda la historia y el tiempo me dará la razón porque no me verán más con él", sentenció.

Moritán 2.jpg Gaby Espino

La reacción de Roberto García Moritán

Desde su entorno, el empresario y exfuncionario porteño también salió a aclarar la situación. En un mensaje enviado a Intrusos, Moritán fue breve y contundente: "No estoy saliendo con nadie. Estoy fuera del país, vuelvo mañana. Un beso grande".

Con estas declaraciones, tanto Espino como García Moritán buscaron cortar de raíz cualquier especulación sobre un posible romance, dejando en claro que su encuentro no fue más que un momento compartido entre conocidos.

La versión de un supuesto romance entre Espino y Moritán surgió después de que ambos fueran vistos juntos en el restaurante Los Fuegos de Francis Mallmann, ubicado en el Faena Hotel de Miami. Luego, trascendió que habrían asistido a un espectáculo en el teatro del mismo hotel, lo que generó más especulaciones sobre una posible conexión amorosa.