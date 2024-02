La tercera en discordia de la separación de Nito Artaza rompió el silencio y contó todo

Belén Di Giorgio- Nito.mp4

“No me encerraba en ningún camarín. Él pasaba a saludar a todos lo camarines, a todos, no solo a mí. Yo no tenía ni camarín para mí sola, lo compartía con otra bailarina”, detalló desmintiendo rumores.

“Trato de mostrarme de una manera fresca, no enojada ni angustiada, aunque lo estoy. No me gusta que se me ponga en este lugar. Eso sí lo digo, que por favor se deje de poner ‘la tercera en discordia’ porque jamás lo fui, nunca estuve con hombres casados o con pareja”, confesó Di Giorgio sobre los rumores que circulan en el mundo de la farándula.

Además, fue incisiva al hablar de la postura que tomó Milone ante esta situación: “Me desilusionó un poco, porque yo siempre estuve. Siempre estuve en todos los momentos. Estuve ahí firme en todo lo que pude. Que ella no diga ‘Belén es amiga, tiene una relación relinda con Nito, pero son amigos’, eso sí me duele y un poco me sorprende, porque no entiendo por qué reacciona así”.

Qué dijo Milone sobre su situación actual

Frente a la primera pregunta del notero de Socios del Espectáculo, sobre cómo está arrancando el año, Milone expresó: "Muy bien... Mirá, está tan plena mi vocación, y tiene tanto que ver mi vocación con mi alma, que la verdad que me hace estar viviendo un verano muy especial". A lo que el notero comentó: "Siento que el arte, tu profesión, te rescata cuando lo necesitas".

Sin dudarlo, Cecilia afirmó: "Si, pero es superior a eso, siento que más que un rescate es una identidad, como volver a la cuna". Luego, comentó: "Por supuesto que atravesando idas y vueltas, como cualquier persona sobre este mundo. La vida es muy dura, es dolorosísima, hay que tratar de hacerla 5 estrellas, y acá estoy poniéndole onda".